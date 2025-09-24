Более 30 регионов запустили чат-боты МФЦ в мессенджере Max

Новый сервис призван упростить гражданам взаимодействие с центрами госуслуг. Через чат-бота пользователи могут узнать актуальный статус своего обращения, записаться на приём в удобное время или уточнить режим работы отделений.

Ранее мессенджер Max, созданный VK, показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100−200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей. Об этом сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.