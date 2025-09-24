Более 30 регионов запустили чат-боты МФЦ в мессенджере Max

Опубликовано 24 сентября 2025, 23:571 мин.
Более 30 регионов запустили чат-боты МФЦ в мессенджере MaxДо конца года сервис станет доступен по всей стране
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов сообщил, что более чем в 30 регионах России многофункциональные центры (МФЦ) начали работу через чат-боты на платформе Max. По планам, до конца текущего года подобные боты должны появиться у МФЦ во всех регионах страны.
© Приложение Max
Новый сервис призван упростить гражданам взаимодействие с центрами госуслуг. Через чат-бота пользователи могут узнать актуальный статус своего обращения, записаться на приём в удобное время или уточнить режим работы отделений.
Ранее мессенджер Max, созданный VK, показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100−200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей. Об этом сообщил гендиректор VK Владимир Кириенко на форуме Kazan Digital Week. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.