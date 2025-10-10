Банк ПСБ запустил ИИ-ассистента для бизнеса в мессенджере Max

На первом этапе проект запущен в пилотном режиме для ограниченного круга предпринимателей. После завершения тестирования он станет доступен всем клиентам этого сегмента. ПСБ стал первым российским банком, предложившим услуги для бизнеса через мессенджер Max.

Функционал ассистента позволяет совершать платежи, выставлять счета, контролировать остатки на счетах, получать выписки и реквизиты. Кроме финансовых операций, чат-бот поможет в подборе персонала, продвижении бизнеса в социальных сетях и организации онлайн-торговли на маркетплейсах.

Как отметила старший вице-президент ПСБ Ирина Жимерина, предприниматели активно используют мессенджеры для повседневных операций. Примером успеха такого подхода стал чат-банк во «ВКонтакте», число пользователей которого выросло на 35% в 2025 году.