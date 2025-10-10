В мессенджере Max добавили функцию скрытия контента 16+Пользователи могут настраивать фильтрацию публикаций
Для включения фильтрации необходимо зайти в раздел «Приватность», выбрать вкладку «Безопасный режим» и активировать опцию «Контент». После этого материалы с возрастными ограничениями перестанут появляться в ленте, поиске и пересылках.
Обновление также коснулось авторов каналов. Они получили доступ к счетчику просмотров публикаций и возможность оформлять ключевые мысли в виде цитат, сообщили в пресс-службе нацмессенджера.
Дополнительно в мессенджере появилась функция прямой ссылки на любой контент. Все обновления доступны пользователям, установившим последнюю версию приложения.
Ранее пользователи национального мессенджера Max получили возможность подписывать документы через чат-бот сервиса «Госключ». Новая функция стала доступна после обновления приложения до последней версии.