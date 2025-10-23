ВТБ добавил новые функции в цифровой банк в мессенджере Мах

Опубликовано 23 октября 2025, 16:241 мин.
ВТБ добавил новые функции в цифровой банк в мессенджере МахУже доступно более 50 финансовых операций
Цифровой банк ВТБ в мессенджере Мах получил новые функции для управления финансами. У пользователей появилась возможность просматривать детальную аналитику по кешбэку с разбивкой по магазинам и мгновенно выпускать цифровые карты.
© Приложение Max
По данным банка, мини-приложение стало работать в два раза быстрее стандартных веб-версий благодаря использованию облегченного дизайна. Его функционал охватывает свыше 90% ежедневных банковских операций.
Пользователям доступно более 50 финансовых сценариев. Среди них — мгновенный выпуск цифровой карты, проверка баланса и истории операций, а также переводы денег прямо в чате другим авторизованным пользователям. Также можно оплачивать счета по QR-коду, знакомиться с банковскими продуктами и получать уведомления.
Для входа в цифровой банк требуется авторизация с использованием кода доступа.