ВТБ добавил новые функции в цифровой банк в мессенджере Мах

По данным банка, мини-приложение стало работать в два раза быстрее стандартных веб-версий благодаря использованию облегченного дизайна. Его функционал охватывает свыше 90% ежедневных банковских операций.

Пользователям доступно более 50 финансовых сценариев. Среди них — мгновенный выпуск цифровой карты, проверка баланса и истории операций, а также переводы денег прямо в чате другим авторизованным пользователям. Также можно оплачивать счета по QR-коду, знакомиться с банковскими продуктами и получать уведомления.

Для входа в цифровой банк требуется авторизация с использованием кода доступа.