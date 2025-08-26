Опубликовано 26 августа 2025, 17:161 мин.
MAX внедрил защиту от мошенников на технологии «Лаборатории Касперского»Мессенджер автоматически проверяет подозрительные номера
Национальный мессенджер MAX интегрировал технологии Kaspersky Who Calls для защиты пользователей от телефонного мошенничества. Решение обеспечивает автоматическую проверку номеров и идентификацию потенциально опасных звонков.
Необходимость усиления защиты обусловлена статистикой: в первом полугодии 2025 года 57% пользователей в России сталкивались с подозрительными звонками с незнакомых номеров. Новая система призвана снизить риски подобных инцидентов.
При входящем вызове мессенджер теперь отображает информацию о репутации номера, категории организации и её названии. Для анализа используется комплекс технологий, включая несколько моделей машинного обучения, разработанных «Лабораторией Касперского».
Кроме проверки входящих звонков, компании совместно анализируют номера, зарегистрированные в MAX, для предотвращения мошеннической деятельности внутри самого мессенджера. Это дополняет существующие меры безопасности.