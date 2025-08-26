MAX внедрил защиту от мошенников на технологии «Лаборатории Касперского»

Необходимость усиления защиты обусловлена статистикой: в первом полугодии 2025 года 57% пользователей в России сталкивались с подозрительными звонками с незнакомых номеров. Новая система призвана снизить риски подобных инцидентов.

При входящем вызове мессенджер теперь отображает информацию о репутации номера, категории организации и её названии. Для анализа используется комплекс технологий, включая несколько моделей машинного обучения, разработанных «Лабораторией Касперского».

Кроме проверки входящих звонков, компании совместно анализируют номера, зарегистрированные в MAX, для предотвращения мошеннической деятельности внутри самого мессенджера. Это дополняет существующие меры безопасности.