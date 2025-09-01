Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAX

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, пользователи теперь могут бесплатно обмениваться сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также использовать другие функции приложения. При этом трафик не расходуется из основного пакета интернета и не требует дополнительной оплаты.

Услуга доступна абонентам всех операторов «большой четверки».

Ранее мессенджер MAX интегрировал технологии Kaspersky Who Calls для защиты пользователей от телефонного мошенничества. Решение обеспечивает автоматическую проверку номеров и идентификацию потенциально опасных звонков. При входящем вызове мессенджер теперь отображает информацию о репутации номера, категории организации и её названии.