Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAX

Опубликовано 01 сентября 2025, 23:041 мин.
Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAXСервис включен в тарифы
Крупнейшие операторы связи России начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX. Соответствующая услуга доступна для клиентов, подключенных к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.
Как сообщили в Министерстве цифрового развития, пользователи теперь могут бесплатно обмениваться сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также использовать другие функции приложения. При этом трафик не расходуется из основного пакета интернета и не требует дополнительной оплаты.
Услуга доступна абонентам всех операторов «большой четверки».
Ранее мессенджер MAX интегрировал технологии Kaspersky Who Calls для защиты пользователей от телефонного мошенничества. Решение обеспечивает автоматическую проверку номеров и идентификацию потенциально опасных звонков. При входящем вызове мессенджер теперь отображает информацию о репутации номера, категории организации и её названии.