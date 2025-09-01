В России
Опубликовано 01 сентября 2025, 23:04
1 мин.

Операторы связи запустили безлимитный доступ к мессенджеру МAX

Сервис включен в тарифы
Крупнейшие операторы связи России начали предоставлять абонентам безлимитный доступ к мессенджеру МAX. Соответствующая услуга доступна для клиентов, подключенных к тарифам с безлимитным трафиком на мессенджеры.
© Howz Nguyen

Как сообщили в Министерстве цифрового развития, пользователи теперь могут бесплатно обмениваться сообщениями, совершать голосовые и видеозвонки, а также использовать другие функции приложения. При этом трафик не расходуется из основного пакета интернета и не требует дополнительной оплаты.

Услуга доступна абонентам всех операторов «большой четверки».

Ранее мессенджер MAX интегрировал технологии Kaspersky Who Calls для защиты пользователей от телефонного мошенничества. Решение обеспечивает автоматическую проверку номеров и идентификацию потенциально опасных звонков. При входящем вызове мессенджер теперь отображает информацию о репутации номера, категории организации и её названии.

Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
