В мессенджере Мах появились уведомления о госуслугах

В мессенджере можно также узнавать о начисленных штрафах и оплачивать их, не выходя из приложения. Квитанции об оплате через СБП автоматически появятся в приложении банка.

Чтобы получать уведомления, важно, чтобы аккаунт на Госуслугах и в Мах были привязаны к одному номеру телефона. Тогда сообщения будут приходить автоматически.

На данный момент информирование настроено по самым востребованным и социально значимым госуслугам. В будущем перечень услуг будет постепенно расширяться.