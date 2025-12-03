В мессенджере Мах появились уведомления о госуслугах

Опубликовано 03 декабря 2025, 17:451 мин.
В мессенджере Мах появились уведомления о госуслугахУведомления о госуслугах теперь могут приходить прямо в Мах
Теперь уведомления о ходе оказания самых популярных госуслуг будут приходить не только в личный кабинет портала, но и в бот Госуслуг в мессенджере Мах, пишут Минцифры в своём Telegam-канале.
В мессенджере можно также узнавать о начисленных штрафах и оплачивать их, не выходя из приложения. Квитанции об оплате через СБП автоматически появятся в приложении банка.
Чтобы получать уведомления, важно, чтобы аккаунт на Госуслугах и в Мах были привязаны к одному номеру телефона. Тогда сообщения будут приходить автоматически.
На данный момент информирование настроено по самым востребованным и социально значимым госуслугам. В будущем перечень услуг будет постепенно расширяться.