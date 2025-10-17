В России
Опубликовано 17 октября 2025, 20:37
1 мин.

Мессенджер МАХ заблокировал свыше 100 тысяч подозрительных аккаунтов

Совместная работа с МВД помогла задержать девять мошенников
В сентябре 2025 года центр безопасности мессенджера МАХ заблокировал 105 тысяч учетных записей, вызвавших подозрение в нарушении правил сервиса. Кроме того, специалисты выявили и удалили более 350 тысяч вредоносных файлов.
Мессенджер МАХ заблокировал свыше 100 тысяч подозрительных аккаунтов

© Приложение Max

Как сообщили в пресс-службе компании, сотрудники центра безопасности ведут круглосуточный мониторинг обращений пользователей и используют автоматизированные системы для обнаружения угроз.

Одним из результатов совместной работы центра безопасности МАХ и Министерства внутренних дел стало задержание девяти человек, причастных к хищениям денежных средств через мессенджеры. Злоумышленники действовали в разных регионах страны, используя социальную инженерию и поддельные аккаунты для обмана пользователей.

Представители сервиса также отметили активное участие самих пользователей в обеспечении безопасности платформы. Только за сентябрь через кнопку «Пожаловаться» было направлено около 68 тысяч обращений. Среднее время их обработки составило менее четырех минут.