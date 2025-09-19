Для педагогов запустят онлайн-курс по работе в мессенджере Max

В пресс-службе VK отметили, что курс разработан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Министерства просвещения России. Он включает теоретические материалы, практические задания и итоговое тестирование.

После успешного прохождения всех этапов обучения педагоги получат сертификат.

Ранее генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках форума Kazan Digital Week сообщил, что мессенджер Max показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100−200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.