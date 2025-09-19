Для педагогов запустят онлайн-курс по работе в мессенджере Max

Опубликовано 19 сентября 2025, 15:581 мин.
Для педагогов запустят онлайн-курс по работе в мессенджере MaxПрограмма разработана при поддержке Минпросвещения
Образовательная платформа «Сферум» представила новый онлайн-курс для педагогов, посвящённый работе с сервисом в национальной платформе Max. Обучение полностью бесплатное и доступно всем желающим.
© Приложение Max
В пресс-службе VK отметили, что курс разработан совместно с Государственным университетом просвещения при поддержке Министерства просвещения России. Он включает теоретические материалы, практические задания и итоговое тестирование.
После успешного прохождения всех этапов обучения педагоги получат сертификат.
Ранее генеральный директор VK Владимир Кириенко в рамках форума Kazan Digital Week сообщил, что мессенджер Max показал стремительный рост: всего за три месяца аудитория увеличилась со 100−200 тыс до более чем 35 млн зарегистрированных пользователей. По его словам, ежедневно в Max совершается около 15 млн звонков.