Готовимся к лету: этому переносному холодильнику не нужен лед

Компания потратила шесть лет на разработку технологии, которая, по ее утверждению, устраняет необходимость в сыпучем льде или пакетах для заморозки, позволяя увеличить пространство для хранения.

Oyster заявила, что ее холодильник Tempo может сохранять 36 банок холодными в течение всего дня. Конкуренты, которые используют лед для сохранения содержимого холодным, потребовали бы две трети пространства, занятого льдом.

При цене 500 долларов Tempo стоит дороже других подобных холодильников, но утверждается, что он справляется с задачами, эквивалентными переносному холодильнику в три раза большего размера, при этом он гораздо легче и проще в обращении.