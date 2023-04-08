Готовимся к лету: этому переносному холодильнику не нужен лед

Готовимся к лету: этому переносному холодильнику не нужен ледПравда, и стоит он чуть дороже конкурентов
Норвежский стартап Oyster выпустил переносной холодильник, которому не нужен лед для сохранения холода. За это можно сказать спасибо запатентованной системе вакуумной изоляции DLTA.
Фото: Oyster
Компания потратила шесть лет на разработку технологии, которая, по ее утверждению, устраняет необходимость в сыпучем льде или пакетах для заморозки, позволяя увеличить пространство для хранения.
Oyster заявила, что ее холодильник Tempo может сохранять 36 банок холодными в течение всего дня. Конкуренты, которые используют лед для сохранения содержимого холодным, потребовали бы две трети пространства, занятого льдом.
При цене 500 долларов Tempo стоит дороже других подобных холодильников, но утверждается, что он справляется с задачами, эквивалентными переносному холодильнику в три раза большего размера, при этом он гораздо легче и проще в обращении.