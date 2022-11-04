Готовьтесь к тому, что радуг станет больше. Всё из-за изменения климата

Учёные просмотрели фотографии, загруженные на сайт Flickr. Они отсортировали десятки тысяч снимков, сделанных по всему миру, помеченных словом «радуга». Затем исследователи обучили компьютерную модель.

Она в итоге спрогнозировала, что радуг будет становиться всё больше. Например, на Гавайских островах, прозванных «мировой столицей радуги», будет ещё несколько таких дней в году.