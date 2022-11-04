Готовьтесь к тому, что радуг станет больше. Всё из-за изменения климата

20:22, 04 ноября 2022
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Готовьтесь к тому, что радуг станет больше. Всё из-за изменения климатаМы не знаем, хорошо это или плохо
Согласно новому исследованию, проведённому учёными из Гавайского университета в Маноа, изменение климата увеличит количество радуг. По оценкам авторов, к 2100 году в среднем на Земле будет на 5% больше дней с радугой, чем в начале 21 века.
Учёные просмотрели фотографии, загруженные на сайт Flickr. Они отсортировали десятки тысяч снимков, сделанных по всему миру, помеченных словом «радуга». Затем исследователи обучили компьютерную модель.
Она в итоге спрогнозировала, что радуг будет становиться всё больше. Например, на Гавайских островах, прозванных «мировой столицей радуги», будет ещё несколько таких дней в году.