Готовьтесь к закупу: SSD с DRAM будут дешеветь быстрее, чем считалось ранее

Учитывая, что корейские производители с энтузиазмом снижают цены, у других поставщиков не остается другого выбора, кроме как последовать их примеру и снижать собственные, усиливая падение цен на потребительские DRAM в 3 квартале с первоначальной оценки в 8~13% до 13-18%.

TrendForce ожидает, что цены на потребительскую DRAM продолжат снижаться до тех пор, пока не уменьшится избыток предложения на рынке. Таким образом, цены на потребительскую DRAM продолжат снижаться еще на 3~8% в 4 квартале, и нельзя исключать возможность продолжительного снижения.