Готовьтесь раскошеливаться: сотовая связь в России подорожает ещё на 10%

Сообщается, что правительство сейчас обсуждает идею привязки тарифов на сотовую связь к уровню потребительской инфляции. Это входит в список мер поддержки экономики в условиях санкций. До 28 марта должен быть согласован «механизм индексации тарифов операторов связи на уровень индекса потребительских цен». За это отвечают Минцифры и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Представитель Минцифры уже сказал, что без «адекватного повышения» стоимости связи случится деградация сетей и ухудшение её качества. Дело в том, что вложения операторов в развитие сетей до последнего момента осуществлялись в иностранной валюте. Теперь же компании не могут поддерживать прежний уровень вложений в сеть для её бесперебойной работы.

Гендиректор аналитического агентства «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов заявил, что цены на связь могут вырасти к концу года в пределах 10%.