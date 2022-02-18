Готовы ли украинские истребители к войне

По информации эксперта, у Киева сейчас есть от 37 до 70 истребителей МиГ-29. После распада СССР парк МиГов сократился.

Однако зарубежный автор не считает мало количество самолётов или их устаревание главной проблемой. По его мнению, ключевое тут — нехватка пилотов, которые покидают Воздушные силы Украины.

Как отмечает Лента.ру, ранее утверждалось, что по численности техники и её возможностям Воздушно-космические силы (ВКС) России превосходят Воздушные силы Украины. Помимо МиГов у Киева есть 12 фронтовых бомбардировщиков Су-24, 17 штурмовиков Су-25 и 26 тяжёлых истребителей Су-27.