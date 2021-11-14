Говорит ли пышная борода о высоком уровне тестостерона

Исследователи изучили данные 97 молодых, физически активных людей. Многие факторы могут влиять на уровень тестостерона у мужчин, поэтому учёные учитывали их. Например, они измеряли уровни тестостерона между 7 и 11 часами утра, поскольку этот показатель имеет тенденцию к естественному снижению в течение дня. Участников исследования также попросили не курить, не пить и не заниматься спортом за 24 часа до исследования.

Учёные также опросили добровольцев и измерили у них бороды. Исследователи отметили сильную корреляцию между объективными измерениями бороды и самооценкой участников.

Тем не менее оказалось, что нет никакой связи между пышностью бороды, доминантным поведением и уровнем тестостерона. Учёные предположили, что отращивание бороды — исключительно культурный феномен. Если в обществе принято считать, что это элемент мужественности, то многие мужчины будут отращивать бороду.