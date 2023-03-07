Говорят, что утекли биометрические данные россиян. ФСБ проверяет информацию

В Минцифры, впрочем, уже сообщили, что утечки не было. Ведомство провело служебную проверку совместно с ФСБ и утверждает, что данные в сеть не были выложены. Но «была зафиксирована аномальная активность, в том числе из внутренней сети предприятия». Также в Минцифры говорят, что данные хранятся в зашифрованном виде, ключ расшифровки хранится в Гознаке. «Это в любом случае не позволит незаконно получить доступ к биометрическим данным», — сказал представитель ведомства.

Ранее источник РБК утверждал, что у НИИ «Восход» могли утечь «десятки процентов базы загранпаспортов, которая велась с 2006 года». Слив этот организовал сотрудник компании.