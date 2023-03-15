GPT-4 официально представлен: но станет ли ChatGPT от этого лучше

Новый алгоритм, названный GPT-4, следует за GPT-3, новаторской моделью генерации текста, которую OpenAI анонсировал в 2020 году и которая была адаптирована для создания ChatGPT в прошлом году. Новая модель показывает более высокие результаты по ряду специфичных тестов, а также допускает меньше ошибок и может использовать изображения для дополнения запросов (раньше был доступен лишь текст).

К сожалению, GPT-4 страдает от тех же проблем, что заставляло некоторых экспертов по ИИ скептически относиться к ее полезности, включая склонность к "галлюцинациям", проявлению проблемных социальных предубеждений (расизм, стереотипное “мышление” и тд.), а также неправильное поведение во время "враждебного" запроса, отмечает Wired.

"Пройдет еще много времени, прежде чем вы захотите, чтобы какой-нибудь GPT управлял вашей атомной электростанцией", - говорит Орен Этциони, профессор Вашингтонского университета.