GPT-4 прошел тест Тьюринга

Опубликовано 15 июня 2024, 12:07
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GPT-4 прошел тест ТьюрингаОбманывая человека более чем в два раза быстрее
В современном варианте знаменитого теста Алана Тьюринга ученые провели исследование, чтобы выяснить, можно ли принять ИИ и нейросети за человека. В ходе теста 500 участников вели пятиминутные беседы с четырьмя респондентами: человеком, программой ELIZA 1960-х годов, GPT-3.5 и GPT-4. Затем участники определяли, с кем, по их мнению, они разговаривают - с человеком или с ИИ.
Результаты показали, что GPT-4 идентифицировался как человек в 54 % случаев, опередив GPT-3.5 (50 %) и ELIZA (22 %). Участник был правильно идентифицирован как человек в 67 % случаев.
Нелл Уотсон, исследователь ИИ из IEEE, объяснила, что современные ИИ, такие как GPT-4, могут имитировать человеческие рассуждения и проявлять когнитивные предубеждения, что делает их более похожими на людей по сравнению с ранними моделями ИИ с заранее запрограммированными ответами.
И это далеко не всё, на что могут быть способны программы и ИИ-модели в частности. Остается лишь ждать новых версий.