GPT-4 прошел тест Тьюринга

Результаты показали, что GPT-4 идентифицировался как человек в 54 % случаев, опередив GPT-3.5 (50 %) и ELIZA (22 %). Участник был правильно идентифицирован как человек в 67 % случаев.

Нелл Уотсон, исследователь ИИ из IEEE, объяснила, что современные ИИ, такие как GPT-4, могут имитировать человеческие рассуждения и проявлять когнитивные предубеждения, что делает их более похожими на людей по сравнению с ранними моделями ИИ с заранее запрограммированными ответами.

И это далеко не всё, на что могут быть способны программы и ИИ-модели в частности. Остается лишь ждать новых версий.