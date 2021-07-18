Графику совместного производства AMD и Samsung для смартфонов назовут в честь звездолёта

Об этом сообщил инсайдер Ice Universe. Он рассказал, что грядущий SoC Exynos будет построен по технологии 4LPP (4-нм плюс низкое энергопотребление) от Samsung. Процессор под предполагаемым названием Exynos 2200 станет конкурентом Qualcomm Snapdragon 895 в следующем поколении флагманских смартфонов. Они появятся на рынке в 2022 году. С графикой Adreno в Snapdragon будет конкурировать RDNA2 Voyager, пишет TechSpot.

Ранние утечки говорили, что Snapdragon 895 тоже может быть построен по 4-нм техпроцессу.