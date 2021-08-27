Границы Евросоюза начнут охранять аэростаты

Привязные аэростаты будут располагаться на юго-восточном кордоне Европы. На них будет установлена электронно-оптическая инфракрасная система ARGOS-II HD компании HENSOLDT. Её дальность действия может достигать 40 км. Сами аэростаты будут находиться на высоте в несколько сотен метров.

Эта система сможет обнаруживать большие и малые суда, отслеживать их перемещение. Работать она будет круглосуточно, в любую погоду. Тепловизионная камера на аэростатах будет вести запись и передавать данные на наземные станции в режиме реального времени. Система ARGOS-II HD, в целом, может быть установлена и на самолёты, вертолёты, беспилотные летательные аппараты.