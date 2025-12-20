Наука и технологии
Опубликовано 20 декабря 2025, 13:32
1 мин.

Гравитация, биоспутник и медицины: итоги года ИМБП РАН

Что произошло за год
В Институте медико-биологических проблем РАН подвели итоги 2025 года. Учёные представили ключевые проекты. Они в том числе определят будущее медицины в космосе и на Земле.
Гравитация, биоспутник и медицины: итоги года ИМБП РАН
© пресс-служба ИМБП РАН

Российская орбитальная станция (РОС)

Её планируют создать на основе российского сегмента МКС. Главными научными особенностями станут модуль с центрифугой для создания искусственной гравитации и специальный модуль для медико-биологических исследований.

Успешные эксперименты

В 2025 году завершился годовой наземный эксперимент SIRIUS по имитации длительных пилотируемых космических полётов, вызвавший большой интерес у международного научного сообщества. Также успешно прошёл 30-дневный полёт биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами.

Гравитация, биоспутник и медицины: итоги года ИМБП РАН
© пресс-служба ИМБП РАН

Медицинские технологии для людей

Институт разработал уникальный электростимулятор для пациентов с нарушениями подвижности, не имеющий аналогов в мире. В следующем году начнётся его серийное производство для клиник.

Исследования для экстремальных условий

Учёные продолжают работу по проекту «Космос Арктики», изучая, как сохранить здоровье и работоспособность людей, трудящихся в суровых условиях Крайнего Севера.