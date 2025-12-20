Гравитация, биоспутник и медицины: итоги года ИМБП РАН

Российская орбитальная станция (РОС)

Её планируют создать на основе российского сегмента МКС. Главными научными особенностями станут модуль с центрифугой для создания искусственной гравитации и специальный модуль для медико-биологических исследований.

Успешные эксперименты

В 2025 году завершился годовой наземный эксперимент SIRIUS по имитации длительных пилотируемых космических полётов, вызвавший большой интерес у международного научного сообщества. Также успешно прошёл 30-дневный полёт биоспутника «Бион-М» № 2 с живыми организмами.