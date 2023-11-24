Gravity Industries создала летающий костюм с наплечным оружием в стиле железного человека

Gravity Industries создала летающий костюм с наплечным оружием в стиле железного человекаПока что выглядит не так футуристично, но эффективно
Gravity Industries, создавшая реактивный костюм в стиле «Железного человека», только что произвела фурор. В видеоролике в TikTok основатель компании Ричард Браунинг показал испытания футуристической наплечной системы оружия, интегрированной в легендарный реактивный костюм.
Пилот, возможно, сам Браунинг, парит в воздухе и стреляет из автоматического пистолета, легко управляя костюмом для противодействия отдаче.
Хотя практичность вызывает вопросы - от проблем с перезарядкой до точности прицеливания в воздухе, - зрелище реактивного костюма с живым оружием, несомненно, захватывает. Начиная с испытаний на высадку с кораблей Королевской морской пехоты Великобритании и заканчивая разработкой военных приложений, компания продолжает переосмысливать возможности воздушного пространства.
Неужели наступает эра «супергероев» в реальной жизни?