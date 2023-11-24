Gravity Industries создала летающий костюм с наплечным оружием в стиле железного человека

Пилот, возможно, сам Браунинг, парит в воздухе и стреляет из автоматического пистолета, легко управляя костюмом для противодействия отдаче.

Хотя практичность вызывает вопросы - от проблем с перезарядкой до точности прицеливания в воздухе, - зрелище реактивного костюма с живым оружием, несомненно, захватывает. Начиная с испытаний на высадку с кораблей Королевской морской пехоты Великобритании и заканчивая разработкой военных приложений, компания продолжает переосмысливать возможности воздушного пространства.

Неужели наступает эра «супергероев» в реальной жизни?