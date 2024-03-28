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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 12:11
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Gravity представила сверхбыстрые зарядные устройства для электромобилей

Для парковок
Зарядные станции электромобилей (EV) в переполненных городах получат значительное обновление благодаря новым зарядным устройствам Gravity Technologies. Разработанные специально для городских условий, эти устройства обеспечивают скорость, не уступающую даже самым мощным станциям больших размеров.

Представьте себе: вы мчитесь по городу на своем EV и нуждаетесь в быстрой подзарядке. Решение Gravity? Устройства на обочине, не превышающие по размеру обычные зарядные станции, но обладающие огромной мощностью — 200 кВт. Запас хода в 300 км можно получить примерно за 13 минут.

Gravity представила сверхбыстрые зарядные устройства для электромобилей
© Gravity Technologies

Устройства Gravity Distributed Energy Access Point (DEAP) компактны и незаметны, они предназначены для установки на существующие столбы городских коммуникаций. Установка не требует модернизации инфраструктуры или реконструкции улиц.

Подробности о внедрении в города пока не уточняются.