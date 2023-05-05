Наука и технологии
12:35, 05 мая 2023
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Граждане США массово ринулись скачивать VPN-сервисы ради просмотра порно

Об это говорят их поисковые запросы

Пользователи Интернета в штате Юта стали массово искать себе VPN-сервисы, чтобы обойти новый закон, требующий от порносайтов проверять возраст пользователей. Об этом свидетельствуют данные с Google Поиск.

С момента вступления закона в силу 3 мая число поисковых запросов в Google по VPN резко возросло, причем самый высокий всплеск был зарегистрирован именно в этот день.

Скачав VPN, пользователи могут легко получить обойти верификацию на затронутых сайтах, поскольку программное обеспечение позволяет им подменить свой IP-адрес и создать впечатление, что они заходят на сайт из другого места, где не действуют ограничения.

Напомним, что из-за закона Pornhub уже отключил свой сайт для жителей штата Юта.

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