Гражданский самолет XB-1 смог три раза бесшумно преодолеть звуковой барьер

Опубликовано 13 февраля 2025, 19:301 мин.
Гражданский самолет XB-1 смог три раза бесшумно преодолеть звуковой барьерСо скоростью выше Маха
Компания Boom Supersonic вновь вошла в историю благодаря своему демонстратору XB-1, преодолевшему звуковой барьер без громкого звука. Во время испытательного полета над калифорнийской пустыней Мохаве самолет трижды достигал скорости 1,122 Маха, а специальные микрофоны подтвердили отсутствие гула.
© Boom Supersonic
Сверхзвуковым полетам долгое время мешало «шумовое загрязнение», что привело к запрету на гражданские сверхзвуковые полеты над землей в США в 1973 году. Boom намерена изменить эту ситуацию с помощью своего нового коммерческого самолета Overture, который позволит значительно сократить время полета при минимальном уровне шума.
XB-1 использует передовую аэродинамику и специально разработанный двигатель, чтобы летать быстрее звука на больших высотах, где атмосферные условия не позволяют звуку достигать земли.
Крупнейшие авиакомпании, включая Japan Airlines, United и American Airlines, уже заказали 130 самолетов Overture.