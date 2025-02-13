Гражданский самолет XB-1 смог три раза бесшумно преодолеть звуковой барьер

Сверхзвуковым полетам долгое время мешало «шумовое загрязнение», что привело к запрету на гражданские сверхзвуковые полеты над землей в США в 1973 году. Boom намерена изменить эту ситуацию с помощью своего нового коммерческого самолета Overture, который позволит значительно сократить время полета при минимальном уровне шума.

XB-1 использует передовую аэродинамику и специально разработанный двигатель, чтобы летать быстрее звука на больших высотах, где атмосферные условия не позволяют звуку достигать земли.

Крупнейшие авиакомпании, включая Japan Airlines, United и American Airlines, уже заказали 130 самолетов Overture.