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Наука и технологии
Опубликовано 25 марта 2024, 04:30
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Греческие коммунисты остановили военный поезд США и потребовали убраться домой

Компартия не дремлет
В недавнем акте протеста члены Греческой коммунистической партии и ее молодежной организации KHE заблокировали поезд с американской военной техникой на севере Греции, пишет Лента.ру. Инцидент произошел недалеко от города Драма 8 марта 2023 года, когда поезд перевозил бронетехнику из порта Александруполис в Болгарию.

Протестующие с флагами и транспарантами заставили поезд остановиться, встав на рельсы. Они скандировали лозунги «Александруполис — порт народов, а не база империалистов» и требовали вывода войск НАТО из региона. Они также написали красной краской «убийцы, убирайтесь домой» на некоторых военных машинах.

KKE и KHE активно выступают против участия Греции в военных операциях США, НАТО и ЕС. Они утверждают, что эти операции провоцируют напряженность и нестабильность в регионе и что Греция не должна в них участвовать.

Член регионального комитета КПГ в греческой области Восточная Македония и Фракия Ставрос Базас осудил превращение Александруполиса в крупную базу НАТО. Он также раскритиковал греческое правительство за предоставление оружия «реакционному правительству Зеленского» на Украине, пренебрегая при этом собственными оборонными потребностями Греции.

Источник:Лента.ру
Автор:Максим Многословный
Теги:
#поезд
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#Греция
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#сша