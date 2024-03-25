Греческие коммунисты остановили военный поезд США и потребовали убраться домой

Протестующие с флагами и транспарантами заставили поезд остановиться, встав на рельсы. Они скандировали лозунги «Александруполис — порт народов, а не база империалистов» и требовали вывода войск НАТО из региона. Они также написали красной краской «убийцы, убирайтесь домой» на некоторых военных машинах.

KKE и KHE активно выступают против участия Греции в военных операциях США, НАТО и ЕС. Они утверждают, что эти операции провоцируют напряженность и нестабильность в регионе и что Греция не должна в них участвовать.

Член регионального комитета КПГ в греческой области Восточная Македония и Фракия Ставрос Базас осудил превращение Александруполиса в крупную базу НАТО. Он также раскритиковал греческое правительство за предоставление оружия «реакционному правительству Зеленского» на Украине, пренебрегая при этом собственными оборонными потребностями Греции.