Греческий военный корабль разорвало надвое во время аварии

Катастрофа произошла в акватории порта Пирей. Участник аварии торговое судно Maersk Launceston почти в пять раз больше греческого тральщика — первое в длину составляет 266 метров, а второе 57 метров.

СМИ пишут, что Callisto выходил из порта, когда ему в корму врезался торговый корабль. Что стало причиной столкновения, пока неясно. Судя по всему, торговое судно заметило тральщик, попыталось снизить скорость и уклониться. Однако избежать аварии не удалось.

Сообщается, что жертв в столкновении нет. Пострадало 27 человек, но только два члена экипажа Callisto получили травмы средней степени тяжести. Сам тральщик восстановить уже не получится: с него снимут ценное оборудование и спишут.