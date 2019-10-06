Греция навсегда отдаст свои территории под американские военные базы

Об этом сообщил министр национальной обороны Греции. Основным элементом сотрудничества он назвал продление использования американской базы Суда на Крите.

«Речь идёт об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон», — пояснил министр. — «Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу».

СМИ уточняют, что новое соглашение, по сути, узаконивает размещение в Греции трёх новых американских баз. В Ларисе, например, уже находятся американские беспилотники MQ-9 Reaper, а в Александруполисе постоят новую вертолётную базу.