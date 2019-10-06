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Греция навсегда отдаст свои территории под американские военные базы
Подписано бессрочное соглашение
Вчера в Афинах министр иностранных дел Греции и госсекретарь США подписали бессрочное соглашение об оборонном сотрудничестве. По нему американцы получат доступ к инфраструктуре греческих баз Стефановикио, Лариса и Александруполис.
Об этом сообщил министр национальной обороны Греции. Основным элементом сотрудничества он назвал продление использования американской базы Суда на Крите.
«Речь идёт об "общности интересов" со взаимной пользой для двух сторон», — пояснил министр. — «Планы не ограничиваются по времени, но имеют стратегическую перспективу».
СМИ уточняют, что новое соглашение, по сути, узаконивает размещение в Греции трёх новых американских баз. В Ларисе, например, уже находятся американские беспилотники MQ-9 Reaper, а в Александруполисе постоят новую вертолётную базу.
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