Gree Electric похвалилась выигранным судом с Xiaomi, но она даже не получала иск

Опубликовано 13 июля 2024, 21:45
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Gree Electric похвалилась выигранным судом с Xiaomi, но она даже не получала искКомпания отрицает получение иска о нарушении патентных прав
Xiaomi опубликовала официальное заявление на своей странице в Weibo, в котором утверждает, что не получала никаких исков, связанных с экологическими приборами, после недавнего дела о нарушении патента Gree Electric. Заявление было сделано в ответ на сообщения о том, что Gree Electric Appliances Co. Ltd выиграла судебный процесс против Xiaomi, связанный с инверторным башенным вентилятором Xiaomi MIJIA DC.
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Согласно судебному решению, Xiaomi обязана выплатить 1,85 миллиона юаней (254 000 долларов) и прекратить производство и продажу продукта, нарушающего патент. Но вот в чем соль - в судебных документах указаны компании Dongguan Jingdong Lisheng Trading Co. Ltd и Zhejiang Xingyue Electric Co. Ltd в качестве ответчиков, а не Xiaomi.
Неясно, на каком основании Xiaomi опровергает претензии Gree Electric. Возможно, Xiaomi купила у третьей стороны нарушенный компонент и, таким образом, не может нести прямой ответственности.
Компания не предоставила дальнейших комментариев, а все последствия вердикта суда, как ожидается, проявятся в ближайшее время.