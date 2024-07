Gree Electric похвалилась выигранным судом с Xiaomi, но она даже не получала иск

Согласно судебному решению, Xiaomi обязана выплатить 1,85 миллиона юаней (254 000 долларов) и прекратить производство и продажу продукта, нарушающего патент. Но вот в чем соль - в судебных документах указаны компании Dongguan Jingdong Lisheng Trading Co. Ltd и Zhejiang Xingyue Electric Co. Ltd в качестве ответчиков, а не Xiaomi.

Неясно, на каком основании Xiaomi опровергает претензии Gree Electric. Возможно, Xiaomi купила у третьей стороны нарушенный компонент и, таким образом, не может нести прямой ответственности.

Компания не предоставила дальнейших комментариев, а все последствия вердикта суда, как ожидается, проявятся в ближайшее время.