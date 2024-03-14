Гренландские ледники тают быстрее, чем прогнозировалось

Ранее считавшаяся резкой границей, зона перехода лед-океан на самом деле представляет собой протяженную область (шириной в несколько километров), где под воздействием приливов морская вода поднимается и опускается, активно растапливая ледяную основу.

Спутниковые данные показали, что ледник Петерманна смещается на несколько километров под воздействием приливов. Это движение, учтенное в климатических моделях, предполагает резкое увеличение скорости таяния — с 3 м/год в 1990-х годах до 10 м/год в настоящее время. Учет в моделях увеличенной полости зоны перехода лед-океан привел к гораздо большему прогнозу истончения льда (140 метров) по сравнению с учетом только более теплой воды (40 метров).

Традиционные модели значительно недооценивали темпы таяния. Это исследование показывает, что повышение уровня моря может быть намного хуже, чем предполагалось ранее.