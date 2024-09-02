Гриб научился управлять «биогибридным» роботом

Опубликовано 02 сентября 2024, 15:451 мин.
Гриб научился управлять «биогибридным» роботомГрибы - двигатель будущего
Ученые Корнельского университета открыли новую эру робототехники с помощью биогибридной технологии, в которой используются грибы. Их новаторское исследование включает в себя создание робота, управляемого электрическими сигналами мицелия — корневой системы грибов.
В своем подходе команда интегрировала мицелий в электронику робота, создав прямой интерфейс, который переводит сигналы грибов в цифровые команды. Это позволяет роботу динамически реагировать на такие раздражители окружающей среды, как свет. В результате получилась роботизированная система, «сочетающая в себе адаптивность природы и синтетическую инженерию», пишут СМИ.
Исследователи разработали два типа биогибридных роботов: колесную модель и паукообразную версию с мягкими лапками. В ходе экспериментов оба робота успешно двигались в ответ на естественные сигналы грибов и адаптировали свои движения.
Будущие итерации могут включать в себя датчики дополнительных факторов окружающей среды, таких как химические изменения.