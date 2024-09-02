Гриб научился управлять «биогибридным» роботом

Исследователи разработали два типа биогибридных роботов: колесную модель и паукообразную версию с мягкими лапками. В ходе экспериментов оба робота успешно двигались в ответ на естественные сигналы грибов и адаптировали свои движения.

Будущие итерации могут включать в себя датчики дополнительных факторов окружающей среды, таких как химические изменения.