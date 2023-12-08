Грибки оказались способны управлять образованием льда

Исследование грибка Fusarium acuminatum, проведенное под руководством Валерии Молинеро и Конрада Майстера, приоткрыло завесу над этим процессом. Эти белки не только способствуют образованию льда, но и обладают уникальной способностью приостанавливать его более эффективно, чем их аналоги в различных формах жизни.

Исследование раскрывает увлекательный мир этих грибных «катализаторо» замерзания. Хотя точная причина, по которой грибы обладают такой «силой», остается загадкой, исследователи предполагают, что это может быть ключевым игроком в стратегии выживания организма или, возможно, частью его собственной системы защиты от замерзания.

Эти грибковые мэтры могут проложить путь к достижениям в области замораживания продуктов питания, создания снега, формирования облаков и даже криогенной заморозки клеток.