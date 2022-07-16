Грибок заманивает самцов мух для спаривания с трупами самок

Заразив самку мухи своими спорами, грибок распространяется до тех пор, пока его хозяин не будет медленно съеден заживо изнутри. Примерно через шесть дней грибок берет на себя поведение самки мухи и заставляет ее забраться на самую высокую точку, будь то растительность или стена, где она погибает. Когда грибок убивает самку-зомби, она начинает выделять химические сигналы, известные как сесквитерпены.

"Химические сигналы действуют как феромоны, которые околдовывают самцов мух и вызывают у них невероятное желание спариваться с безжизненными трупами самок", - объясняет Хенрик Х. де Файн Лихт, доцент кафедры экологии и растениеводства Копенгагенского университета и один из авторов исследования.

Когда самцы мух спариваются с мертвыми самками, грибковые споры попадают на самцов, которых затем постигает та же ужасная участь. Таким образом, Entomophthora muscae распространяет свои споры на новые жертвы и обеспечивает свое выживание.

При этом трупы мух становятся более привлекательными с течением времени. Так, 73 процента самцов мух в исследовании спаривались с трупами самок мух, умерших от грибковой инфекции в период 25-30 часов назад. Только 15 процентов самцов спаривались с трупами самок, которые были мертвы в течение 3-8 часов.