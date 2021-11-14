Грибы из Чернобыля предложили использовать для выживания человека на Марсе

Учёные предполагают, что, аналогии с фотосинтезом, такие грибы выполняют радиосинтез, используя ионизирующее излучение для выработки химической энергии. Исследователи выдвинули гипотезу, что это явление может защитить от излучения.

Поэтому учёные вырастили на борту Международной космической станции (МКС) Cladosporium sphaerospermum. Наблюдения показали, что уровни радиации под слоем грибка толщиной 1,7 миллиметра были примерно на 2,17% ниже. Кроме того, Cladosporium sphaerospermum лучше росли в космосе — на 21%.

Исследователи подсчитали, что для снижения уровня радиации на Марсе до земного, среду обитания нужно покрыть слоем грибов толщиной 2,3 метра.