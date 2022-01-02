Грибы оказались полезны для психики

Учёные не могут объяснить эту связь, поэтому данные следует интерпретировать с осторожностью. Всегда есть шанс, что результаты являются простой корреляцией. Исследование охватило данные о диете и психическом здоровье более 24000 взрослых в Соединённых Штатах в период с 2005 по 2016 годы.

Так, шампиньон двуспоровый (Agaricus bisporus), который популярен в США, богат калием, который, как считается, помогает снизить тревожность. Известно, что другие съедобные грибы, такие как ежовик гребенчатый, содержат вещества, которые могут помочь облегчить симптомы депрессии. Однако чёткого ответа о причинах связи между употреблением грибов и ментальным здоровьем нет.