Грибы предложили использовать для защиты от радиации

Астронавты за время работы на Международной космической станции (МКС) в среднем получают дозу радиации в 144 миллизиверта. Специалисты сходятся во мнении, что людей нужно защищать от такого излучения.

Учёные заметили, что отдельные виды грибов умеют поглощать ионизирующее гамма-излучение с помощью пигмента меланина. Это, например, грибы Cladosporium sphaerospermum. Некоторые штаммы выживают даже в реакторе Чернобыльской АЭС.

Исследователи предположили, что слой таких грибов может стать своего рода щитом от радиации. Особенно удобно то, что такой щит можно вырастить на месте из небольшого образца. То есть в космос не придётся запускать массивные пласты. Кроме того, грибы Cladosporium sphaerospermum хорошо перенесли заморозку во время полёта на МКС.