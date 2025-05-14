Громкие слова, минимум эффекта: анализ кибератак в конфликте Индии и Пакистана

Хактивисты, выступающие за обе стороны, заявили о более чем 200 кибератаках, включая атаки типа DDoS и взломы сайтов. Однако, по данным аналитиков CloudSEK, около 95% этих атак не нанесли существенного ущерба.

Большинство атак были направлены на правительственные сайты Индии, включая порталы Министерства обороны и Избирательной комиссии. Пакистанские группы хвастались утечками данных, но расследования показали, что они использовали устаревшую или общедоступную информацию. Например, хакеры заявили о взломе Национального информационного центра Индии, но предоставили лишь маркетинговые файлы. Пакистан также пострадал: DDoS-атаки временно отключили сайты Министерства торговли и экстренных служб.

Эксперты отмечают, что хактивисты преувеличивают свои успехи для пропаганды, а реальная угроза исходит от более сложных групп, таких как APT36, использующих вредоносное ПО.