Группа Daft Punk провела трансляцию концерта 1997 года

Daft Punk объявили о своем распаде ровно год назад, но во вторник знаменитый дуэт электронной музыки вновь неожиданно появился в Интернете и транслировал на Twitch кадры с концерта 1997 года.

Однако если вы пропустили это шоу, на котором дуэт выступал до того, как надел свои культовые металлические шлемы, похоже, вы не сможете увидеть его еще раз: журнал Pitchfork сообщил, что концерт планировалось показать только один раз, и в настоящее время он недоступен по запросу на Twitch.

По данным Pitchfork, на стриме были показаны кадры с концерта, который Гай-Мануэль де Хомем-Кристо и Томас Бангальтер, два человека, стоящие за Daft Punk, сыграли в ночном клубе Лос-Анджелеса после выхода дебютного альбома Homework. Daft Punk также объявили о переиздании альбома на виниле в честь его 25-летия, а после окончания концерта сообщили, что переиздание станет доступно и на стриминговых сервисах.