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Группа Daft Punk провела трансляцию концерта 1997 года

К сожалению, только на один раз
Легендарный дуэт Daft Punk транслировал концерт 1997 года на своей странице Twitch, и, возможно, это был ваш единственный шанс увидеть его.
Группа Daft Punk провела трансляцию концерта 1997 года

Daft Punk объявили о своем распаде ровно год назад, но во вторник знаменитый дуэт электронной музыки вновь неожиданно появился в Интернете и транслировал на Twitch кадры с концерта 1997 года.

Однако если вы пропустили это шоу, на котором дуэт выступал до того, как надел свои культовые металлические шлемы, похоже, вы не сможете увидеть его еще раз: журнал Pitchfork сообщил, что концерт планировалось показать только один раз, и в настоящее время он недоступен по запросу на Twitch.

По данным Pitchfork, на стриме были показаны кадры с концерта, который Гай-Мануэль де Хомем-Кристо и Томас Бангальтер, два человека, стоящие за Daft Punk, сыграли в ночном клубе Лос-Анджелеса после выхода дебютного альбома Homework. Daft Punk также объявили о переиздании альбома на виниле в честь его 25-летия, а после окончания концерта сообщили, что переиздание станет доступно и на стриминговых сервисах.

Источник: Twitter
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