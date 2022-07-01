Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-Франциско

Стартап Cruise, который поддерживают General Motors и Honda, тестирует свою технологию в Сан-Франциско с февраля, но только на прошлой неделе запустил коммерческую службу роботакси. В автомобилях вообще нет водителя и они работают с определёнными ограничениями. Так, они предлагают услуги лишь на «определённых улицах» с 22:00 до 6:00, когда погодные условия благоприятны. Машины могут двигаться не быстрее 48 километров в час.

На фотографиях видно, что на улице во вторник остановились не менее пяти автомобилей. Реддитор, который поделился снимками, сообщил, что инцидент произошёл около полуночи.