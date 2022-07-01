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Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-Франциско

Да, все пошутили про восстание машин
В Сан-Франциско произошла странная ситуация: на днях группа беспилотных роботакси Cruise на несколько часов заблокировала движение. Машины просто перестали работать без каких-либо видимых причин.
Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-Франциско

Стартап Cruise, который поддерживают General Motors и Honda, тестирует свою технологию в Сан-Франциско с февраля, но только на прошлой неделе запустил коммерческую службу роботакси. В автомобилях вообще нет водителя и они работают с определёнными ограничениями. Так, они предлагают услуги лишь на «определённых улицах» с 22:00 до 6:00, когда погодные условия благоприятны. Машины могут двигаться не быстрее 48 километров в час.

На фотографиях видно, что на улице во вторник остановились не менее пяти автомобилей. Реддитор, который поделился снимками, сообщил, что инцидент произошёл около полуночи.

Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-Франциско

Reddit

Сообщается, что сотрудники Cruise прибыли на место инцидента «через двадцать минут», но им потребовалось много времени, чтобы сдвинуть машины с места.

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