Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-Франциско

Группа роботакси заблокировала дорогу в Сан-ФранцискоДа, все пошутили про восстание машин
Стартап Cruise, который поддерживают General Motors и Honda, тестирует свою технологию в Сан-Франциско с февраля, но только на прошлой неделе запустил коммерческую службу роботакси. В автомобилях вообще нет водителя и они работают с определёнными ограничениями. Так, они предлагают услуги лишь на «определённых улицах» с 22:00 до 6:00, когда погодные условия благоприятны. Машины могут двигаться не быстрее 48 километров в час.
На фотографиях видно, что на улице во вторник остановились не менее пяти автомобилей. Реддитор, который поделился снимками, сообщил, что инцидент произошёл около полуночи.
Сообщается, что сотрудники Cruise прибыли на место инцидента «через двадцать минут», но им потребовалось много времени, чтобы сдвинуть машины с места.