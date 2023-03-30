Группа студентов отправит на Луну собственный ровер

Луноход размером с коробку из-под обуви весит всего 2 кг и станет самым маленьким и легким ровером, который когда-либо высаживался на Луну. Запуск запланирован на май. Iris полетит на частной ракете вместе с 14 другими полезными грузами, включая проекты для NASA и несколько пассажиров-людей.

Проект, в котором приняли участие около 300 студентов, начался несколько лет назад, и на его разработку было потрачено много сил. Студенты спроектировали и построили ровер с нуля. Они также будут управлять центром управления Iris, расположенным в кампусе учебного заведения.