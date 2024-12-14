Группа ученых призвала к запрету разработки «зеркальных» бактерий

Опубликовано 14 декабря 2024, 07:301 мин.
Группа ученых призвала к запрету разработки «зеркальных» бактерийИсследователи предупреждают об опасности
Группа из 38 ведущих ученых бьет тревогу по поводу потенциальной опасности синтетических «зеркальных» бактерий. Эти бактерии, химический состав которых кардинально отличается от природных организмов, могут покинуть лабораторию и вызвать «глобальный кризис здравоохранения». Учёные призывают правительства запретить исследования и финансирование в этой области.
Зеркальные биомолекулы, такие как лево- и правосторонние белки и генетический материал, уже использовались в лекарствах, чтобы они дольше сохранялись в организме. Однако исследователи опасаются, что если эта работа получит дальнейшее развитие, она может привести к появлению бактерий, устойчивых к своим естественным хищникам и иммунным системам в целом. Такие бактерии могут нанести вред широкому кругу организмов и неконтролируемо распространиться.
Ученые признают, что до появления такой технологии еще не менее десяти лет, но подчеркивают, что необходимо остановить исследования до того, как она превратится в реальную угрозу.