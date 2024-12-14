Группа ученых призвала к запрету разработки «зеркальных» бактерий

Зеркальные биомолекулы, такие как лево- и правосторонние белки и генетический материал, уже использовались в лекарствах, чтобы они дольше сохранялись в организме. Однако исследователи опасаются, что если эта работа получит дальнейшее развитие, она может привести к появлению бактерий, устойчивых к своим естественным хищникам и иммунным системам в целом. Такие бактерии могут нанести вред широкому кругу организмов и неконтролируемо распространиться.

Ученые признают, что до появления такой технологии еще не менее десяти лет, но подчеркивают, что необходимо остановить исследования до того, как она превратится в реальную угрозу.