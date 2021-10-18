Группу женоненавистников «Мужское государство»* признали экстремистской

Как пишет «РИА Новости», судья постановила запретить деятельность «Мужского государства» на территории России. С таким требованием выступила прокуратура Нижегородской области. Отмечается, что заинтересованными лицами по делу выступают Главное управление министерства юстиции по региону и управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.

Ранее стало известно, что Telegram заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.

«Мужское государство» было основано в 2016 году как закрытое сообществ во «ВКонтакте». Движение занималось травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. В целом, «Мужское государство» декларировало идеи патриархата и национализма. В 2018 году Позднякову дали два года условно по статье 282 УК РФ за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». Позже приговор отменили в связи с изменениями в Уголовном кодексе.

* Запрещённая в России экстремистская организация