Группу женоненавистников «Мужское государство»* признали экстремистской

Группу женоненавистников «Мужское государство»* признали экстремистскойТеперь она запрещена в России
Как пишет «РИА Новости», судья постановила запретить деятельность «Мужского государства» на территории России. С таким требованием выступила прокуратура Нижегородской области. Отмечается, что заинтересованными лицами по делу выступают Главное управление министерства юстиции по региону и управление Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
Ранее стало известно, что Telegram заблокировал канал основателя «Мужского государства» Владислава Позднякова.
«Мужское государство» было основано в 2016 году как закрытое сообществ во «ВКонтакте». Движение занималось травлей, угрозами и преследованием женщин и представителей ЛГБТ. В целом, «Мужское государство» декларировало идеи патриархата и национализма. В 2018 году Позднякову дали два года условно по статье 282 УК РФ за «действия, направленные на унижение человеческого достоинства по отношению к женщинам». Позже приговор отменили в связи с изменениями в Уголовном кодексе.
* Запрещённая в России экстремистская организация