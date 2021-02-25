Грустные смайлики в переписке настраивают собеседника на негатив

Участниками эксперимента стали 38 студентов-волонтеров, которые оценивали свое отношение к СМС с разными содержанием и разными эмодзи. Так, они должны были рассказать, как они воспринимают эмоциональный фон собеседника и оценить степень позитивности сообщения.

Было установлено, что даже если отправитель пишет в сообщении что-то приятное, но добавляет к своим словам грустные эмодзи, его собеседник с большей вероятностью воспримет его состояние как негативное и проявит к нему меньше эмпатии. Помимо прочего исследователи пришли к выводу, что большинство людей плохо понимают иронию и сарказм через смс.