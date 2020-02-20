Грузчикам аэропорта впервые раздали увеличивающие силу экзоскелеты для работы

Аэропорт Штутгарта первым в Европе решил тестировать экзоскелеты с электроприводом от немецкой фирмы German Bionic. Устройство похоже на рюкзак и весит само по себе восемь килограммов. Его можно настроить под рабочего так, чтобы ему было удобно.

Экзоскелет усиливает движения и упрощает таким образом подъём грузов. Это значит, что грузчикам можно будет прилагать меньше усилий при работе. Кроме того, будет снижена нагрузка на поясницу.

Представитель аэропорта рассказал, что было заказано два экзоскелета. Их будут тестировать в течение года. Если испытания пройдут успешно, то аэропорт закажет ещё больше таких устройств.