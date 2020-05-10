Грузинских хакеров уличили в атаках на лабораторию по разработке вакцины от коронавируса

Такую информацию сообщила газета Daily Mail. Перевод материала уже опубликовали в грузинских СМИ.

Сообщается что в марте хакеры совершили атаку на клинику в Западном Лондоне, в которой проводятся испытания вакцины от коронавируса. Если верить журналистам, то атака частично прошла успешно. Хакеры смогли украсть из баз клиники «множество личных данных», в том числе медицинские анкеты и истории болезней.

Ответственность за атаку уже взяла на себя хакерская группа под названием Maze. Лаборатория обратилась за помощью в Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre, NCSC).

Ранее британские СМИ писали, что хакеры, связанные с Россией пытались украсть данные о разработке вакцины против коронавируса.