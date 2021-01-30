Грузия разработает собственный ударный беспилотник

Об этом рассказал блог dambiev, ссылаясь на программу грузинского телеканала Business Media Georgia. Сообщается, что «Тбилавиамшени» разрабатывает беспилотник с 2019 года.

Максимальный взлётный вес беспилотного летательного аппарата составит 350 килограммов, а продолжительность полёта — до 72 часов. Беспилотник сможет нести вооружение на подкрыльевых пилонах. Другие технические характеристики аппарата пока неизвестны.