Грузия разработает собственный ударный беспилотник
Об этом рассказал блог dambiev, ссылаясь на программу грузинского телеканала Business Media Georgia. Сообщается, что «Тбилавиамшени» разрабатывает беспилотник с 2019 года.
Максимальный взлётный вес беспилотного летательного аппарата составит 350 килограммов, а продолжительность полёта — до 72 часов. Беспилотник сможет нести вооружение на подкрыльевых пилонах. Другие технические характеристики аппарата пока неизвестны.
Издание «N + 1» напоминает, что грузинские предприятия работают над созданием собственных беспилотников уже на протяжении последних нескольких лет. Ещё в 2012 году в Грузии испытали разведывательный беспилотный аппарат местного производства.
Напомним, Bayraktar TB2 — это турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полёта. Может находиться в воздухе более 12 часов с четырьмя ракетами на подвеске.