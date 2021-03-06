Грузия запустила первый восстановленный штурмовик Су-25

Как пишет «Военное обозрение», первый полёт восстановленного Су-25 прошёл в субботу, 6 марта 2021 года. Над самолётом работали «Тбилавиастроитель» и «Дельта». Теперь Грузия планирует поэтапное восстановление штурмовой авиации.

Су-25 же будет применяться как в учебных, так и в боевых целях.

Журналисты напоминают, что программу восстановления Су-25 анонсировал в 2020 году занимавший пост министра обороны Грузии Ираклий Гарибашвили. В феврале 2021 года нынешний министр Джуаншер Бурчуладзе заявил об открытии старого авиазавода. По словам главы ведомства, новые самолёты будут взлетать «каждый месяц».

Су-25 были изготовлены ещё во времена СССР. Грузия проводит их капитальный ремонт. Отмечается, что неизвестно, где Грузия берет комплектующие для самолётов — не из России точно.