Грузовой корабль Cygnus впервые запустили к МКС с помощью Ракеты SpaceX

Запуск с космодрома на мысе Канаверал во Флориде прошел в 12:07 по местному времени. Стыковка с МКС запланирована на 1 февраля, в рамках 20-й миссии по доставке грузов по контракту с NASA. Среди перевозимых грузов — около 3,8 тонн полезных материалов и оборудования для проведения различных экспериментов, включая 3D-принтер и робота для хирургических операций.

Ранее, в NASA сообщили, что 29 января в 12:29 по восточному времени запланирован запуск 20-ой миссии для доставки научных исследований, припасов и оборудования на Международную космическую станцию (МКС) в сотрудничестве с компаниями Northrop Grumman и SpaceX.