NASA: запуск грузового корабля Cygnus к МКС запланирован на 29 января

На борту ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде будет запущен грузовой космический корабль Cygnus, наполненный более чем 3,5 тонн грузов. Прямая трансляция запуска начнется в 12:15 на NASA+, NASA Television, в приложении NASA, на YouTube и на сайте агентства, предстартовые мероприятия запланированы на 26 января.

Сближение и захват космического корабля Cygnus на МКС начнутся 31 января в 2 часа ночи, а установка — в 5 часов утра. Захватом и установкой займется астронавт Жасмин Могбели, с поддержкой астронавта Лорел О’Хара в роли дублера. После удачного захвата корабль будет установлен на порту модуля «Юнити», обращенного к Земле.