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Наука и технологии
Опубликовано 25 января 2024, 15:35
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NASA: запуск грузового корабля Cygnus к МКС запланирован на 29 января

С 3,5 тоннами груза
NASA сообщила, что 29 января в 12:29 по восточному времени запланирован запуск 20-ой миссии для доставки научных исследований, припасов и оборудования на Международную космическую станцию (МКС) в сотрудничестве с компаниями Northrop Grumman и SpaceX.
NASA: запуск грузового корабля Cygnus к МКС запланирован на 29 января

© Ferra.ru

На борту ракеты SpaceX Falcon 9 с космодрома на мысе Канаверал во Флориде будет запущен грузовой космический корабль Cygnus, наполненный более чем 3,5 тонн грузов. Прямая трансляция запуска начнется в 12:15 на NASA+, NASA Television, в приложении NASA, на YouTube и на сайте агентства, предстартовые мероприятия запланированы на 26 января.

Сближение и захват космического корабля Cygnus на МКС начнутся 31 января в 2 часа ночи, а установка — в 5 часов утра. Захватом и установкой займется астронавт Жасмин Могбели, с поддержкой астронавта Лорел О’Хара в роли дублера. После удачного захвата корабль будет установлен на порту модуля «Юнити», обращенного к Земле.

Источник:NASA
Автор:Булат Кармак
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