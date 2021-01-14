Грузовой космический корабль компании Илона Маска Dragon 2 впервые успешно вернулся на Землю

Сообщается, что космический корабль компании SpaceX приводнился неподалеку от штата Флориды. Отмечается, что аппарат успешно завершил доставку с МКС двух тонн научного оборудования, который был необходим для осуществления исследовательских работ. В процессе возвращения на Землю парашютная посадочная система сработала хорошо. Известно, что уже на март 2021 года запланирован новый запуск пилотируемого Dragon.

Нескольким ранее стало известно, что космической компании Илона Маска SpaceX удалось обзавестись разрешением от Федеральной комиссии по связи на запуск спутников для космического интернета Starlink.